Uživali zajedno u pesmama!

Marko Janjušević Janjuš premestio se, pa otišao u ekonomsko dvorište, gde su inače često boravili Maja Marinković i on, kada su bili u velikoj ljubavi.

Čim je zauzeo mesto, odmah je krenula pesma "Favorito", koja je obeležila njihovu vezu. Maja je zaigrala sa igračkom koju joj je on poklonio, dok je on sačekao narednu pesmu i zaigrao onako kako on to zna.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.