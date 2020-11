NE MOŽE DA POBEGNE OD MILJANE NI U SNU? Mišel se uznemirio, a ovaj potez rekao je SVE (VIDEO)

Ona mu često poželi slatke snove, ali ovaj nije bio takav.

Mišel Gvozdenović i Miljana Kulić ovih dana, kao i uvek, imaju komplikovan odnos. Ona je odlučila prvenstveno da spusti loptu na proslavi njenog rođendana, želeći da ga ispoštuje, a iako se on trudio da je ne naljuti, ipak mu je Kulićeva zamerila što je na neki način stao na stranu Marka Đedovića.

Miljana je i se i na jučerašnjoj proslavi Đurđica trudila oko Mišela, ali je on u jednom trenutku počeo da je izbegava, pa se ona naljutila i došlo je do sukoba nakon proslave, kada je ona njemu govorila da nema harizmu, a on nju peckao zbog hrane koju je uzimala sa slave.

Izgleda da je pevač počeo i da sanja svoje sukobe sa Miljanom.

Naime, dok je spavao u pabu, u jednom trenutku se desilo da se Mišel podigao i počeo da pokazuje gestikulacijom kao da želi da ućutka nekog. Po svemu sudeći, sigurno je sanjao svoje svađe sa Kulićevom i kako joj pokazuje da treba da se utiša.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.