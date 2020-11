PLJUNE, PA POLIŽE! Car pokazao svoj karakter, pa nakon NIZA UVREDA, prišao Mini i pokušavao na SILU da je POLJUBI, njoj dozlogrdilo! (VIDEO)

On ne odustaje od nje.

Iako je rekao da joj više neće prići, poznat kao neko ko već gazi svoje reči, Filip Car ponovo je prišao Mini Vrbaški kako bi pokušao da dobije trenutak njene pažnje. Sve vreme pokušavao je da je poljubi, iako mu je ona stavila do znanja da to ne želi, ali on je legao preko nje i nije joj dao da se mrdne.

Međutim, Car nije hteo da odustane, pa je nastavio da pokušava da se privuče Mini. Podsetimo, samo deset minuta ranije,Car je zadrugarki uputio niz uvreda, govoreći da će tek početi da flertuje sa devojkama po kući, ali kako ga je ona ignorisala, rešio je da reaguje poljupcima.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.