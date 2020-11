RASKID NA POMOLU?! Maju potpuno poremetile stvari koje je dobila od Jovice, ovog jutra Alenu okrenula LEĐA! (VIDEO)

Da li će poslušati savet Ivane Marinković?

Maja Marković je večeras dobila stvari koje joj je poslao njen bivši verenik Jovica Putniković. Ona je to zaključila, jer su stvari koje su stigle iz radnji koje su oni zajedno posećivali, a samo on zna da ih ona voli. Maju je ovo potpuno poremetilo, pa je tako satima plakala. Kada je Alen Hadrović, njen sadašnji dečko pokušao da je uteši, ona ga je zamolila da je ostavi da tuguje na miru.

Kasnije su Maja i Ivana Marinković pokušale da se sakriju od kamera, a Ivana je Maju savetovala da raskine sa Alenom.

Nemoj da j*deš svoja g*vna do kraja, ako ne želiš - rekla je Ivana Maji tada.

Izgleda da su večerašnji događaji uticali na Maju. Naime, iako se Alen i ona skoro svakog jutra maze i ljube, a ponekad imaju i vrelu akciju, danas se to nije dogodilo. Alen je došao do zajedničkog kreveta, a Maja je bila ispod pokrivača i okrenula je leđa Hadroviću. On je pokušao da je zagrlili, ali ona nije reagovala. Da li se uskoro bliži raskid, ostaje da ispratimo.

Autor: M. P.