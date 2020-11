ZABIO MU NOŽ U LEĐA! Kristijan ni ne sluti da je njegov prijatelj postigao PAKLENI DOGOVOR sa njegovim rijaliti NEPRIJATELJEM! (VIDEO)

Ovo mu se neće svideti, a neće mu ni oprostiti!

Miljana Kulić prišla je u opuštenom izdanju Milanu Jankoviću Čorbi kako bi postigla dogovor sa njim. Budući da je Čorba po zanimanju kuvar, Miljana je odlučila da joj on sprema hranu, a ona će mu za to davati novac, na šta je on na kraju i pristao.

Taj potez se sigurno neće svideti Kristijanu Goluboviću, koji je zaratio po ko zna koji put sa Miljanom. Podsetimo, tokom podele budžeta, Golubović je poručio svim svojim prijateljima, da ukoliko budu pričali sa njegovim neprijateljima, da će samim tim i oni biti ljudi kojih će se on odreći.

Sad treba i da dobijem, pa sam sva otekla, ozbiljno, dogovorićemo se. Biću ozbiljna i počeću da treniram - žalila se Miljana.

Ja sam maksimalno profesionalan, odaješ takav utisak, nemam motivaciju sa tobom! Ti treba psihički i duhovno treba da se središ, pa onda fizički da se popraviš. Treba da veruješ u sebe, a ne samo u Boga. Prvo u sebe, pa onda u Boga - poručio je Čorba.

Na kraju su se Miljana i Čorba rukovali kao znak da je dogovor postignut, a kako li će Kritstijan odreagovati kada bude saznao, ostaje nam da vidimo.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.