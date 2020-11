SANJA ĆE PUĆI OD MUKE! Fran koristi svaku priliku da bude kraj SVEŽE SLOBODNE Rialde, ne skida oči sa svoje nove simpatije (VIDEO)

Neće joj biti svejedno!

U današnjem razgovoru sa Minom Vrbaški, Sanja Stanković je priznala koliko joj teško pada to što Fran Pujas guta pogledima Rialdu Karahasanović, koja je njegova nova simpatija. Sanja je istakla i da joj smeta to što je Fran "spušta", a ima teoriju da to radi kako bi se dodvorio pevačici.

Čini se da Fran koristi svaku priliku da bude pored Rialde, koja je sveže slobodna, jer je sa njom sinoć raskinuo Kenan Tahirović. On se danas smestio na krevet koji dele Nataša Radan i Rialda, te slušao Natašin razgovor o okršaju koji se desio sinoć.

Dok je slušao Natašu, Fran je nekoliko puta bacio pogled ka Rialdi. Ostaje da ispratimo kako će se ovaj odnos odvijati.

Autor: M. P.