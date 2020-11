"JA K*RAM DA BI MI NEKO PRAO" U jeku haosa, Kristijan doneo NOVE MERE u Zadruzi, a sukob Cara i Čorbe zbog nehigijene I DALJE TRAJE (VIDEO)

Napeto!

Nakon što je Milan Janković Čorba pecnuo Filipa Cara da ne vodi računa o higijeni, on je odlučio da mu demonstrira koliki je on zapravo čistunac. Kao što je već rekao na sastanku da je njegova higijena na nivou, Car je došao do kuhinjskog dela i pokazao šta i kako funkcioniše kog njega.

Ja i oprano moram oprati. Evo vidiš ovako - poručio je Car, dok je prao viljuške i noževe.

Filip i Milan nastavili su da se u daljini raspravljaju o higijeni, a kako je Kristijan Golubović uveo nove mere u Belu kuću, biće mnogo napeto tokom nedelje.

Ja sam k*rao da bi mi neko prao. Ja sam dva puta do sada prao stvari! Posle su mi Aleksandra, Mina prale - vikao je Car.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.