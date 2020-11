I DALJE GA BOLI MENSUR!? Car opet ispitivao Minu, pa POTPUNO OKRENUO PLOČU! Filip predložio OVO, što je Vrbaški odmah PRIHVATILA! (VIDEO)

Drama u cik zore.

Filip Car i Mina Vrbaški su se još jednom sreli i porazgovarali o svemu što im se desilo proteklih par dana. Dok su svi zadrugari spavali, oni su prokomentarisali njihov emotivni odnos do detalja, pa su na kraju došli do zajedničkog zaključka. Međutim, ono što je pokrenulo njihovu priču, bila je Filipova sumnja u to da Mina prema njemu nema više nikakvu emociju.

Rekla si mi da si osetila veću emociju prema meni, nego prema Mensuru - rekao je Filip.

Naša veza je prva tri meseca bila idealna, ali ja sam to odbijama, jer sam posle par dana shvatila da sa nekom osobom ne mogu da funkcionišem. Tako i sa tobom, ja kada raskinem, ja se više ne mirim. Sa Mensurom sam se svađala jer nisam znala šta da radim. Moj mozak je radio na bolest. Sada možeš da me shvatiš, jer ovo što je bilo sa tobom, shvatila sam da sa tobom može da bude isto - odvratila je Mina.

Ja smo ne razumem da ti prema meni nemmaš nikakvu emociju, i to je sve - odvratio je Car.

To sam ja Filipe - rekla je Mina.

Nakon priznanja i konstruktivne rasprave, ovo dvoje bivših rešili su da stave tačku na svoj odnos. Oni su jedno drugom priznali sve što su imali, pa su rešili da njihov odnos definitivno bude drugarski. Mina je priznala da se ohladila, dok je Car objasnio da je i on posustao kada su u pitanju emocije koje je imao. Složili su se da ne bi funkcionisali kao par, čime su i završili diskusiju koju su imali.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu koji sledi ispod teksta.

Autor: D.B.