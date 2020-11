NAKON DOGOVORA SA DRVETOM, JANJUŠ PREŠAO NA SVOJ PLAN! Prva na redu je Maja, a on je uspeo da je UBEDI da će uraditi OVO! (VIDEO)

Počeo je da je ubeđuje.

Nakon dogovora sa Drvetom Mudrosti, Marko Janjušević Janjuš je prešao na svoj plan! Podsećamo, Janjuš je rešio da odglumi da je pobegao iz rijalitija, a Drvo će mu pomoći da svoj plan sporovede. Naime, on je želeo da vidi kako će Maja odreagovati ako on pobegne.

On je ovog jutra ponovo razgovarao sa Majom Marinković koja je u noći za nama rešila da pobegne iz rijalitija, on je njoj sada obelodanio da je on taj koji će pobeći, a ona je rešila da mu još jednom prebaci na svemu što joj je priredio.

Opet su se raspravljali oko prepiski sa drugima, a Janjuš je priznao da joj je ispod pokrivača pričao samo ono što želi da čuje. Nakon toga, on ju je zamolio da ode od njega, gde je zadrugarka opet počela da besni i da ga vređa.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu koji sledi.

Autor: D.B.