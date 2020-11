NE OSTAVLJA JE NA MIRU! Car opet krenuo na Minu, karambol za karambolom! (VIDEO)

Nastavlja se haos.

Filip Car je opet krenuo da ulazi u sukob sa Minom Vrbaški. On je jurio Minu do rehabilitacije opet. On je stao ispred vrata i govorio joj da otvori da želi da priča sa njom.

Filipe molim te ostavi me na miru - rekla je Mina.

Miljana Kulić je čula Filipa kako vređa Minu, i krenula da viče da je bolesnik i da ide na lečenje. Car je nakon toga krenuo da vređa Miljanu.

Ku*vo ućuti, idi ti na lečenje - uralo je Filip pa je opet krenuo da napada Minu.

Šugo jedna, nemoj da me pominješ više, ti si ovakva i onakva, odjebi od mene - rekao je Car.

Molim te ostavi me! - molila je Mina Cara.

Autor: N.B.