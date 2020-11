"KIDAM SE, DUŠA MI SE CEPA, JA GA VOLIM KAO BOGA" Maja ne može da preboli Janjušev beg iz "Zadruge", a pogledajte njegovu REAKCIJU (VIDEO)

Drama!

Maja Marinković je nastavila da kuka i plače zbog Janjuševog "bekstva" iz "Zadruge", a on je sve to posmatrao sa Rajskog ostrva. Podsetimo, on je na tajnom zadatku i želi da proveri njenu iskrenost i emocije, te je zbog toga lažirao beg.

Zašto je otišao, zašto je otišao - plakala je Maja.

Jao, j*bem li ti sunce - komentarisao je Janjuš.

Ne mogu bez njega, što je otišao, zašto mi je ovo uradio, ja ga volim kao Boga. Kidam se, duša mi se cepa - kukala je Marinkovićeva.

Majo, ti ne zaslužuješ da te iko teši, zaslužila si ovo. Završena priča, od starta si napravila kiks! Nije mi ni njega žao, da razmišlja o detetu, ne bi radio ove stvari - govorila je Zerina Hećo.

Vidim ovu bolesnicu, j*bem li ti mamu glupu. Ko je ova da teši nekoga? - dobacio je Janjuš ekranu.

Autor: M. P.