KONAČNO JE DOŠLO DO RAZGOVORA! Miljana i Zola rešili da porazgovaraju o TRUDNOĆI, a onda Kulićeva iznela NIZ UVREDA na račun bivšeg: "GADIŠ MI SE, NEĆU VIŠE DA TE VIDIM!" (VIDEO)

Do ovoga je moralo da dođe.

Miljana Kulić je nakon javnog saopštenja da je trudna bila izričita po pitanju razgovora sa Lazarom Čolićem Zolom, gde je istakla da ne želi da priča sa njim. Međutim, Zola je bio uporan pa je do razgovora ipak došlo. On je došao kod nje u apartman, i zamolio Miljanu da mu sve ispriča, i to od momenta kada je uradila prvi test. Ona je nakon toga spustila gard, i rešila da spusti loptu i na miran način porazgovara sa njim, gde je progovorila o drugom stanju, daljim planovima, ali i njenim emocijama prema njemu.

Zašto mi nisi rekla za te stvari? - pitao je Zola.

Nisam htela nikome to da pričam, čekala sam da budem sigurna sa svim stvarima, ali se desilo da je Maja saznala onako, rekla sam joj da u ponedeljak idem na kirotažu jer sam se uzbudila i uzrujala, i pomenuh joj da su moji problemi gori. Ja sam posle primetila da dugo spavam, sve mi je bilo čudno. Uradila sam test, pa je bio pozitivan, i taj test si video, a ja nisam verovala jer je jedna linija bila tamnija, a druga svetlija, pa sam shvatila da je to bila trudnoća. Ja sam se posle uplašila, nisam znala šta ću i kako ću, i molila sam Minu kada je došla da nikom ne priča, i posle mi je priznala da je išla kod tebe i rekla ti. Niko drugi nije bio tu, bila je tišina, užas, katastrofa. Onda sam se uplašila, i od straha prvo prišla Mišelu koji je spavao, pa sam pod stresom svima ispričala u pabu. Onda su mi doneli novi test, koji je najprecizniji, i jutros se sve potvrdilo. Večeras su mi sve opet potvrdili, i ja sam njima sve objasnila. Ja sam rekla samo da želim da idem na kirotažu kod svog ginekologa - rekla je Miljana.

Ali Miljana, normalno je da odeš kod ginekologa - ubacio se Zola.

Što se tiče nas, ja tebe više ne volim, nemam emocije. Ranije sam te volela, bila sam bolesna, i živela sam u zabludi. U sve sam se uverila, i vidim da sam bila u pravu. Ti si mene voleo samo deset dana, a kada sam se ja zaljubila, ti si se ohladio. Ti si jeb*o za sto wura ku*vu, ali to je to, šta si radio radio si, gotovo je i ne želim više u životu da te vidim, mnpgo si mi zla u životu naneo. Kada odeš, nastaviću onde gde sam stala, jer to sam ja, Mislio si da sam ja bolesna, i da si ti muškarac koji jedino hoće da bude sa mnom. Ti si muško, boli te uvo, a ja sam ta koja dva puta ide na kirotažu. Ti si neko ko se kleo u majku, i lagao - objasnila je Kulićeva.

Dobro, je*o sam 20 njih, brutalan se*s je bio! - provocirao je Zola.

Je*ao si me zarad opstanka u rijalitiju. Toliko mi se gadiš, da nemaš pojma - rekla je Miljana.

Pa ti ženo nisi normalna - dodao je Zola.

Meni ne treba pi*ka, i sve ono što si ti, meni treba muškarac, godpodar mog života - rekla je Miljana.

Jesi ti svesna da ja sa tobom sada ne bih pričao da nije ova situacija? - pitao je Zola.

Pa ne bih ni ja sa tobom! Ovaj novi dečko mi je super, Mišel mi je paravan - objasnila je Miljana.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilozima koji slede.

Autor: D.B.