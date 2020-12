Misica na sve načine pokušavala da privuče Tomovićevu pažnju, a njegova reakcija bila je NEOČEKIVANA! (VIDEO)

Ovome se nije nadala.

U toku večerašnje žurke koja je nedavno počela, Vladimir Tomović se osamio pored stola za rulet, pa je uživao u svom obroku koji je kupio na istoj.

Međutim, ono što je bilo zanimljivo, jeste da je Jovana Ljubisavljević došla tik do njega da se ogleda i popravi frizuru. Ono što je bilo evidentno je to da je zadrugarka na sve načine pokušavala da privuče njegovu pažnju, međutim, ove noći se to nije desilo kao što je slučaj inače.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu.

Autor: D.B.