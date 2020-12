Aleksandri se neće svideti ove scene!

Tara Simov ne odustaje u svojoj nameri da osvoji Nikolu Đorđevića, ne znajući da je on već očaran lepotom Aleksandre Nikolić. Tara je sve vreme provodila sa Nikolom, ogovarajući Filipa Cara i njegovo ponašanje prema Mini Vrbaški.

Nakon toga sklopili su dogovor da krenu zajedno da treniraju, a Tara je na sve načine pokušavala da je Nikola dodirne po grudima, što joj je i pošlo za rukom, pokazivajući mu natpis na majici.

Napiši iznad kreveta ,,progonitelj" - poručio je Nikola.

Hoćeš li kafu da ti napravim? - upitala je Tara.

Neću, ne pijem - odgovorio je Nikola.

Znam, zato te i pitam - rekla je Tara.

Potom su Tara i Nikola smislili da naprave pravu halabuku u Beloj kući da ukradu nešto od zadrugara ili da odglume ljubavnu vezu, što se njoj posebno svidelo. Nikola je istakao da bi to mogla da bude Milica Kemez ili Nataša Radan, iako se ponadala da je to ona. Ljubavna obmana se Tari svidela, ali nije mogla da prihvati da to bude neka druga devojka.

Milica saznala da je njena sestra imala s*ks sa Borom.

Sad ću ja da kažem da se pisalo o tome - bio je odlučan Nikola.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.