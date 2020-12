DIGLA CELU BELU KUĆU NA NOGE! Zerina shvatila da je POKRADENA, pa odmah otišla do Tomovića! (VIDEO)

Sve se treslo.

Zerina Hećo je, dok je trajala emisija "Delegati", shvatila da su joj ukradene cigarete, a odmah je otišla do Vladimira Tomovića da joj otkrije ko je to uradio.

On nije želeo da joj kaže ko je to bio, ali je hteo i da pecne Minu Vrbaški, pa je rekao da je to možda ona uradila.

U jednom trenutku došlo je i do svađe sa Borom Santanom, koji joj je predložio da joj proda paklicu.

Autor: M. P.