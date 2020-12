Ponovo bliski.

Nakon raspodele budžeta Kristijana Golubovića došlo je do svađe između Jovane Ljubisavljević i Vladimira Tomovića. Došlo je do nesporazuma jer je Vladimir hteo da uzme keks na kome piše "Ljubav", a Jovana nije želela da mu da, a kada je ona uzela keks na kome piše "Ponos", on joj je rekao da jede svoj ponos.

Što se smeješ? - pitala je Jovana.

Što se ti smeješ? - uzvratio je Tomović.

Jer si bezobrazan. Tako nećeš da mi se obraćaš, sad ja neću da ti obraćam - odgovorila je Jovana.

Evo, ako sam ja rekao da jedeš svoj "Ponos", ja se izvinjavam - poručio je Vladimir.

Ti si neko ko vređa žene, a mene nećeš - uzvratila je misica.

Molim? Vređa žene? - začudio se Tomović.

Moje dodavanje keksa nije bilo bacanje i ponižavanje. Jako je ružno što hoćeš da ispadne kao da ja bacam hranu na pod. Dodala sam, nisi lepo uhvatio. ne možeš da uzmeš keks na kome piše "Ljubav". To mogu ja da dam nekome, ne ti - poručila je Jovana.

Mi sad ne pričamo? - pitao je on.

Rasmisliću - odgovorila je misica.

Kao da ste u vezi - dobacio je Toma, a Tomović je prokomentarisao da bi imao svašta da kaže.

Autor: M. P.