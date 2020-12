Zapale mu za oko!

Iako su imale istog dečka, Milana Jankovića Čorbu, kao i dve zajedničke osobe sa kojima su flertovale, Anđela Rankovića i Nikolu Đorđevića, a spaja ih i Fran Pujas, Tara Simov i Paula Hublin ostavile su sve to po strani i danas su se zbližile kao nikad do sad. One su ležale na Paulinom krevetu i medi Berisalavu, a Hublinova je savetovala Taru.

Moraš malo da paziš šta pričaš - govorila je Paula.

Ja samo Sandri i Đedoviću govorim šta se dešava - odgovorila je Tara.

O, lezbejke, kako ste? - pecnuo ih je bivši dečko Čorba u prolazu.

Samo nam se Čorba sviđao - govorila je Hublinova.

Realno, u kući, harizma... - prokomentarisala je Simova.

Lud je - dodala je Paula.

Rekla mi je jedna osoba da je prišao Nikola i da je rekao da neće vezu sa mnom, da sam lepa, ali ponašanje... Da mu se ja nisam našla kad je ušao, šetao bi ovde kako kokoška... - požalla se Tara na Nikolu.

Zašto te toliko pogađaju komentari? - pitala je Paula.

Više mi nije ni do grljenja sa njim - dodala je Tara.

