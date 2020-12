MAJA I JANJUŠ PONOVO U VEZI?! Nije mogla da mu odoli, počela da ga obasipa STRASTVENIM POLJUPCIMA, a OVAJ ih je odao! (VIDEO)

Ponovo će biti "Au, druže"!

Nakon što je primetila da joj Marko Janjušević Janjuš nije u krevetu, Maja Marinković odmah je odletela do Bele kuće kako bi ga pronašla.

On je ležao u dnevnoj sobi, a Marinkovićeva nije gubila vreme, pa mu se uvukla pod kožu. Dok ga je mazila, češkala i zadirkivala, Maja je počela Janjuša da obasipa poljupcima. U jednom trenutku njihove usne su se spojile, a on na to nije odreagovao kao i inače, burno. Da li je ovo znak da su ponovo ozvaničili burnu vezu ostaje nam da vidimo u nastavku.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.