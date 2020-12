Veselo veče u Beloj kući.

Na narednom spotu radili su Ana Bulatović, Anja Todorović, Jovana Matijević, Nadica Zeljković i Jovan Cvijetić Cvele za pesmu "All about that bass" Megan Trejnor.

Ovakve su bile reakcije zadrugara, koji još uvek ne mogu da poveruju koliko su bili kreativni u zadatku Velikog šefa.

Autor: P.I.