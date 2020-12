POTPUNO POGUBLJENA POSLE DANAŠNJIH HAOTIČNIH DEŠAVANJA! Milica Kemez izgubila SPISAK za kupovinu, pa se jedva snašla za novi! (VIDEO)

Ne zna gde se nalazi!

Zadrugarke i dalje čekaju red ispred prodavnice i sve vreme pevaju. Glavni glas je Maja Marinković, koja je danas posebno vesela.

Milica Kemez je došla do prodavnice, kako bi zamolila neku od zadrugarki da kupi stvari umesto nje, jer joj nije dobro posle današnjih svađa i komentara, ali je dok je prilazila Sandri Rešić shvatila da je izgubila spisak, pa se vratila u kuću.

Odmah je otišla do Nenada Lazića Nece kako bi ga obavestila šta se desilo, a on je otišao do Bore Santane, da uzme od njega novac, kako pre toga nije hteo da bude sa njima na spisku.

Milica je potom sela sa Necom da napravi novi spisak, pa otišla do Sandre Rešić, koja je je rado učinila uslugu, kako je videla da joj je teško.

Autor: M. P.