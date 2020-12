IPAK SE VRATILA U KREVET PO JOŠ PAKLENE SVAĐE! Car nastavio da peni zbog Tomovića, Mina mu odbrsuila, a onda se desio PREOKRET! (VIDEO)

Na kraju bilo je lepo!

Nakon što je napustila krevet, Mina Vrbaški se ipak vratila kod Filipa Cara u posteljinu, što je ponovo pokazalo koliko je izdržljiva u svojim odlukama.

Njih dvoje su ponovo pokrenuli istu konverzaciju, ali ovog puta ispod pokrivača, misleći da se to neće čuti. No, Mina nije želela da razgovara sa njim, isticajući da je on nju opsovao, što je nju izuzetno povredilo.

Juče se pokrenula tema na igri istine, ja sam te pitao tada, zbog toga i ti se meni vraćaš sada na to što sam ja tebe uvredio! Ja sam te pitao da li možeš te stvari da zaboraviš! Da li možeš staviti tačku na tu temu? - upitao je Car misleći na Vladimria Tomovića.

Stavi ti tačku, ja niasm ništa komentarisala, ovde nije poenta Vladimir. Boli me d*pe, neću da se raspravljam, 'ajde batali me! - odbrusila je Mina.

Mina i Car su na kraju uspeli da reše svoj problem, te su se zagrlili i nastavili da spavaju. Međutim, taj raj nije dugo trajao, čitavih nekoliko minuta, pa je ponovo usledila ista svađa, nakon čega su okrenuli jedno drugom leđa, ali Filip tu nije posustao, pa je opet pokušao da priđe Mini i da reše problem. Međutim, nisu uspeli da postignu dogovor.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.