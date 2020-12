Prija joj pažnja.

Dok su trajale reklame, Paula Hublin je iskoristila priliku da prikupi energiju tako što se grlila sa Aleksandrom Nikolić.

To joj nije bilo dovoljno, pa je otišla do spavaće sobe, gde je ležao Fran Pujas i to na njenom plišanom medvedu Berislavu.

Oni su se izgrlili, a zatim ga je Paula izljubila po licu.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.