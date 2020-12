Hit!

Nakon što je Bora Santana naseo na igru Nenada Lazića Nece, on je sa zadrugarima razgovarao o svemu što mu se desilo. Neca je i sam kasnije prišao do njega i do Milice Kemez koja ga je podržala na sve načine.

Neca je otkrio kako mu je drago što je Bora oduvek bio tu sa njim, a Kemezova je rešila da ga podrži u svojoj odluci, i otkrila mu kako će ga podržati i voleti na dalje.

Autor: D.B.