"ZERINA JE MOJA RAKETA LJUBAVI!" Tomovića pogodila pesma, pa je odmah posvetio cimerki u izolaciji! (VIDEO)

Iako je Vladimir Tomović u noći za nama išao od jedne do druge devojke, on je u par navrata prišao i Ivani Marinković kojoj je priznao da se kajao za neke izrečene stvari. On je do pre par minuta bio sa Zerinom Hećo, a potom se našao pored Marinkovićeve.

Mićo, daj metak ljubavi, meni dajte raketu ljubavi, ona je moja raketa! - vikao je Tomović.

Potom je Vladimir pozvao Zerinu da mu se pridruži i da zajedno uživaju na sofi.

Autor: D.B.