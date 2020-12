Zadrugari sve posmatrali!

Kada je voditelj Milan Milošević najavio pauzu za reklame, začula se pesma "U tebe sam zaljubljen", što je bio znak za Miljanu Kulić da se približi Mišelu Gvozdenoviću. Ona ga je pratila u stopu, a Mišel je pokušao da pobegne od nje.

Miljana ga je pratila do paba, pa do stepeništa Bele kuće i gledala zaljubljeno u njega, a on je i dalje bio u čudu.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.