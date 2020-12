NIJE IZDRŽALA! Janjuš ODBIO Maju, pa je doveo do ludila! HAOS U NAJAVI! (VIDEO)

Želela je da se osame.

Maja Marinković nestrpljivo je čekala da Marko Janjušević Janjuš krene na spavanje, a on je sve vreme to odlagao, što je Maju dovelo do ludila.

Hajde, idemo na spavanje - rekla je Maja.

Idi ti, ja hoću da ispušim još jednu cigaretu - rekao je Janjuš.

Ne mogu da čekam, spava mi se. Hajde, ti stvarno hoćeš da ja napravim haos. Ne želim da spavam bez tebe. E, dobro, sada ću te čekati, ne idem nigde - odlučila je Maja.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.