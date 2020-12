POKAZAO KAKO TO OČEVI RADE! Kristijan nikad SREĆNIJI nije bio! Odlučio da za ćerku pripremi POKLON, zadrugari mu pokazali VELIKO POŠTOVANJE! (VIDEO)

Emotivno!

Kristijan Golubović odlučio je da svojoj ćerki napravi novogodišnji poklon, te je odlučio da u kućici sa iznenađenjima pazari potrebne stvari.

Nakon što je završio sa kupovinom, Kristijan je otišao do paba ,,Prijatelji" kako bi se požalio zadrugarima da mu je potrebno još 1500 dinara da završi svoj poklon.

Kupio sam za ćerku da joj napravim poklon - rekao je Kristijan.

Kristijan je otišao do Bele kuće kako bi pozajmio novac od zadrugara, a pojedini su mu pomogli i dali mu sumu koja mu je potrebna. On je odmah otrčao do kućice i dokupio ono što mu je potrebno.

Detaljnije u nastavku.

Autor: O. B.