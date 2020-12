Šok!

U večerašnjoj emisiji ,,Izbor potrčka" voditelj Milan Milošević okupio je zadrugare oko crnog stola, kako bi sa ovonedeljnim vođom Anom Bulatović izabrao omiljenu osobu i dva potrčka.

Pre izbora potrčka, došlo je do svađe Ane i Bore Santane, te je on izneo nove tvrdnje o njenoj aferi sa oženjenim momkom.

Ja znam za Tomu, ja sam rekla Đedoviću da ne potencira, da mene ne zanima to, da ja nemam ništa sa Tomom. Pa se on nešto sprdao na radiju i rekla sam Bori da ne radi to! - poručila je Ana.

To mi je bila tema! To je bilo! Evo, potvrdio je Đedović, ona se ubila od plakanja pre neki dan kada je bila tema o Nadeždi i Tomi! Kao plače zbog Nadežde, zbog malog budžeta - uzvratio je Bora.

Dobro, plakala sam, šta je problem?! Plakala sam kada je Nadežda pričala o Tomi! Podignite ruke ko misli da sam zaljubljena u Tomu? - povikala je Bulatovićeva, a nekoliko zadrugara je čak i podiglo ruke.

Ana je potom dovukla Tomu pred crnim stolom, kako bi on prokomentarisao. Međutim, on to nije hteo da uradi, a za to vreme Nadežda se šminkala.

Rekla je da ju je pogodilo to što joj je Bora rekao, te psovke! Šta se desilo sa Borom? - rekao je voditelj.

Hiljadu dinara ga je izbacilo iz takta! - rekla je Ana.

Da objasnim jednu stvar, ja nisam hteo da kupujem danas u prodavnici, ja sam hteo sebi da odvojim za kocku. Ja sam joj dao malo viskija, ona mi je stukla ceo viski - poručio je Bora.

Lažeš kao pas! Gledaj me u oči! - odbrusila je Ana.

Beži bre, imaš te urokljive oči! - uzvratio je Santana.

Sve mi je ispričao o ovoj devojci, celu priču, čovek ima vikendicu, da si tu dolazila, na Gružanskom jezeru, uzimala je od trudne žene pare, trošili su zajedno. Kod gospodina Milet, rekao mi je da ne spominjem ime, ali može da se proveri! Živiš u stanu, ne plaćate struju, Mile mi je rekao šta je tvoj ćale radio dok je bio mlad - tvrdio je Bora.

Ma, mlati, koja istina! Ja niti sam se ikada j*bala za pare, niti sam sponzoruša, niti sam išla sa klinca na klinac! O meni nema ništa, može svako da ode u Kragujevac, da pita za Anu Bulatović! Mile ne postoji, slepče jedan! Boro, nemoj da se služiš lažima, spremna sam da se borim za istinu, makar ovde bili pet godina, ja znam ko su moji roditelji, j*bao te Mile i do Mileta! - pravdala se Bulatovićeva.

Zabranili su joj ulazak, ona se tukla sa tim oženjenim dečkom, izabili su je sa bazena, ne sme da uđe sa njim tamo! - tvrdio je Bora.

Autor: O. B.