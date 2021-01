Došao je i njen red!

Bora Santana je doveo Zerinu Hećo do muzičara i predao joj mikrofon. Ona je imala želju da za zadrugare otpeva veliki hit pokojne Done Ares, pesmu "To mi nije trebalo".

Zadrugari su je sve vreme bodrili, pa na kraju nagradili aplauzom, a Vladimir Tomović ju je sve vreme posmatrao.

Autor: M. P.