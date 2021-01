One su bile prezadovoljne.

Dok je grupa, koja je za numeru kojom će se predstaviti odabrala pesmu "All i want for Christmas is you" , vežbala svoj nastup, Kristijan Golubović ostao je zatečen talentom Paule Hublin, koja je još jedno m pokazala svoje pevačko umeće.

Paula, Monika Horvat i Maja Marković pevale su na sav glas, a producent Nemanja Mihailović bio je prava podrška, kako u muzičkom, tako i u svim ostalim segmentima pripreme.

Detaljnije u nastavku teksta, u video - prilogu.

Autor: D.B.