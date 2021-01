Hemija je vidljiva!

Maja Marinković i Milan Janković Čorba su nerazdvojni poslednjih pet dana, o čemu su danas i pričali na njegovom krevetu.

Ovo dvoje zadrugara danas su posebno prisni, a u jednom trenutku su se toliko približili na njegovom krevetu. Maja se pokrila budnom, a Čorba je krenuo da je mazi.

Da li je ovim potezom pokazao Maji da želi to i njoj da radi, to samo on zna, a nama ostaje da ispratimo dali razvoj ovog odnosa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.