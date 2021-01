TENZIJA U PUŠIONICI! Zadrugari se unervozili pred večerašnji SPEKTAKL, Car se posvađao sa Natašom i Marijom! (VIDEO)

Iznenadna drama!

Nakon što su uvežbavali nastupe za večerašnju "Novogodišnju Zadruzoviziju" uz muziku, zadrugari su počeli da spremaju garderobu, a zadrugarke da se šminkaju i sređuju.

Nataša Radan je šminkala Mariju Kulić u pušionici, a ušla je i Zerina Hećo. Nataša i Zerina su bile opčinjene Marijinom lepotom, a Radanova se prisetila Marijinih slika iz mlađih dana, koje su ostavila jak utisak na nju.

Ubrzo je došlo do drame, kada je u prostoriju ušao Filip Car. On je bio nestrpljiv da popuši cigaretu, a žurio je jer je spremao hranu. Dok je prolazio do Mine Vrbaški, Car je pomerio trepavice koje je Nataša spremila za Mariju, a zbog ovoga je došlo do svađe.

Car i Nataša su krenuli da se vređaju i psuju, a ona je poručila da sa njom ne može onako kako je navikao sa drugim devojkama.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.