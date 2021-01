Želi da je vidi nasmejanu.

Rialda Karahasanović je došla do hotela "Zadruga" da povede Kenana Tahirovića do sobe za rehabilitaciju, koju je razmestila kako bi se on odmorio. Rialda je prethodno saopštila Kenanu da će odustati od nastupa na "Novogodišnjoj Zadrugoviziji", a on ju je zamolio da to ne uradi.

Molim te, nema smisla - govorila je Rialda.

Molim te, pevaj, želim to - rekao joj je Kenan.

Ja ću da pevam, ima još dug period. Hoću da budem sa tobom večeras - govorila je pevačica.

To je pet minuta, hoću da nastaviš. Volim te - rekao joj je Kenan.

Autor: M. P.