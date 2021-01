'ZNAM DA JE KRUNA LJUTA NA MENE' Janjuš dao pečat na ljubav sa Majom, a Mića pred svima PODRŽAO bivšeg košarkaša! (VIDEO)

Njegove reči su se ispostavile istinite.

Voditelj Milan Milošević je i ove večeri došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". On će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare.

Nakon što su jedni drugima čestitali Božić, voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

Kralju, tek sada započni novi život, daće bog da ti se plastična Ana Korać skloni iz života. Imaš ženu i Krunu? - glasilo je pitanje.

Nikad nisam sebe opravdavao, bio sam neiskren, neispravan i ostalo. Sve to mene boli, ali Bog sve vidi. Provodim dosta vremena misleći o Kruni, i znam da je ljuta na mene, ali ja ću sve da nadoknadim, trebaće mi vreme, a boriću se do kraja. Sve što sam rekao bila je istina, i uvek sa bio iskren. Lagao sam samo za one male gluposti, a u ovoj sezoni, sve je bila istina od početka do kraja. Trebalo mi je vremena - rekao je Janjuš.

Podržavvam Janjuša u svim njegovim namerama, da stane na noge i da se emotivno stabilizuje, mislim da je to najbolje - ubacio se Lepi Mića.

Bitno mi je da se ja vratim, i da mislim o Kruni, a da li ću se vratiti, videćemo - rekao je Janjušević.

Drago mi je zbog Takija. Janjuš je konačno shvatio da njegov izbor nije bio pravi izbor - dodao je Mića.

Više joj niko ne veruje kada kaže da voli Janjuša kao Boga . Desilo se da je za dva dana zaboravila sve . Postoji šansa ipak, da s evrati u tu priču, a pred njim je da pokaže stabilnost i pokajanje - prokomentarisao je voditelj Milan.

Autor: D.B.