SUPARNICE OČI U OČI: Nataša otkrila da MNOGO TOGA zna o Sanji i Anđelu, a onda Stankovićeva skočila i zamerila Radanovoj OVO! (VIDEO)

Strasti se ne smiruju.

Voditelj Milan Milošević je i ove večeri došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ovog popodneva, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Natašu Radan.

Zašto nemaš petlju da Sanji kažeš u lice šta misliš o njoj i Anđelu? - glasilo je pitanje.

Imam mišljenje o svemu, a bolje je da ćutim. Nije to mišljenje, to su činjenice koje ja znam duže vreme. Ne želim da to iznosim - rekla je Nataša.

Ja provodim sa Natašom dosta vremena, ali mi ništa nije pričala - rekla je Rialda.

Ja nemam lepo mišljenje o njima, to znaju - dodala je Nataša.

Ja o Nataši ne mislim ništa loše, i Natašu nikada nisam gledala na konto njenih odnosa iz trojke. Nad dve ne treba da imamo čudnu komunikaciju zbog njega. Kad je bilo za ono vino, ona je otišla kod Sandre i rekla joj, kako bi ova to rekla meni. Ne znam zašto ne sme - nasmejala se Sanja.

To je glupost čista! Ja sam Sandri rekla da je Sanja to vino uzela, jer smo pričale o njemu, ali ništa drugo - pravdala se Nataša.

Ja se sećam situacije kada su Anđela štitile Sandra i Sanja, od Nataše, a onda se Sanja smuvala s njim posle pet dana. Meni je Nataša rekla da nju boli uvo, jer ona nije ta koja se mešala u Anđelov i Sanjin odnos - dodao je Đedović.

Kada je meni bilo loše, niko me ništa nije pitao, a kada je Ivani i Sanji bilo loše, svi su bili tu. Mene ne zanima, i neću da se mešam - rekla je Nataša.

Autor: D.B.