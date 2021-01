Rešio je da skrati kosu za promenu!

Fran Pujas je popularan po svom ekstravagantnom izgledu kojim pleni od samog ulaska u rijaliti, a ovog poslepodneva, on je rešio da malo skrati kosu. Podsećamo, on je imao popularnu "šalu na stranu" koja mu je padala sve do obraza, međutim, danas je rešio da malo promeni imidž.

Nisam htela da ti skratim ovoliko, mnogo je - rekla je Milica.

Ne, ako ti je mnogo, onda je super - dodao je Fran.

Autor: D.B.