HAOS U NAJAVI! Ša hoda nervozno po kući, preti da će se obračunati sa zadrugarima! (VIDEO)

Ne može da se smiri.

Nenad Aleksić Ša se dodatno iznervirao večeras kada je video da je ostao bez hrane. Osim ovoga, iznerviralo ga je i to što je od Tare Simov saznao da je Miljana Kulić pričala o njihovom odnosu.

Ša je krenuo da hoda nervozno po sobi i da priča kako je zvezda i kako se spušta na nivo ostalih zadrugara, koji ga ni ne pitaju kako je, a stalno traže neku korist od njega.

Ša je govorio Mini Vrbaški da mu smeta to što zadrugari zagledaju u "njegovo dvorište", dok on to ne radi. Nekoliko puta je izjavio i da bi trebalo da se fizički obračuna sa njima.

Autor: M. P.