PRVI I JEDINI: Meridian lansirao globalno popularnu igru - pobedi i ti prave igrače!

Kada sreća zatvori vrata, moraš pronaći ulaz kroz prozor.

Kombinacija sreće i veštine.. Sigurno najčešća definicija Texas hold'em pokera. Da li i najbolja?

Mnogi greše kada misle da je najteže savladati veštinu igranja - suština je savladati sreću.

Ne postoji kombinacija karata pre flopa, koju nije moguće uz malo sreće pobediti na flopu, turnu ili riveru. Niti perfektno odigrana ruka, budite sigurni da će svako negde pogrešiti, jer Texas Hold’em na kraju krajeva igraju ljudi.

Kao seks - svi misle da su velemajstori, a većina pojma nema šta radi.

Mnogo je varijacija ove igre, a Meridian kazino se odlučio za najbržu i najjednostavniju – “Sit and go“ turnir.

Pre nego što uploviš u najuzbudljiviju kazino avanturu na Balkanu, odmah OVDE preuzmi NAJVEĆI BONUS na planeti – 1.500 DINARA I 100 SPINOVA!

Jedan klik dovoljan je i bonus će se odmah naći u tvom vlasništvu.

A sad malo o našoj ekskluzivnoj igri...

Svi igrači dobijaju isti broj žetona - iste su šanse za pobedu. Tri igrača ulažu po 5 EUR, nakon toga točak sreće određuje da li se bore za 10, 20, 30 EUR … pa sve do velikog Jackpota. Ako se točak sreće zaustavi na njemu, trojica srećnika, igrača koji su u tom trenutku za stolom, dobijaju šansu da se bore za više od 25 000 evra!

Nema teorije da Texas holdem nije izmislio neki mnogo pametan tip, ali zapamtite, najpametniji je onaj koji je izmislio čipove, i zato oprez i pamet u glavu.

SVI IMAJU PODJEDNAKE ŠANSE

Igra u kojoj nema pravih profesionalaca i amatera, svako u nekom trenutku može dobiti ruku. Nikada nije kasno da se sa pokerom krene. A kada se krene, sa pokerom se nikada ne prestaje.

Kažu da se u situacijama smrtne opasnosti ceo život odmota u sekundi pred očima. Tako je i sa jednom rukom u Texas hold’em pokeru.

Isčekivanje karata i postavljanje uloga uvodni su i najmirniji deo. Kreće procena šansi, “snimanje“ protivnika, vrteška u glavi, kombinatorika, prava i “obrunuta“ psihologija.... Tornado emocija u vama, a mora se sačuvati već nadaleko čuveni poker face.

Sve što psihološka nauka zna o čoveku odvija se u tih nekoliko sekundi – “Baciti sve“? Podići ulog? Blef? Da pojačam ulog i nateram ostale da “folduju“ i tako lagano dođem do novca?

RECEPT ZA USPEH? SLUŠAJ SEBE...

Da li je sve u ovoj igri veština i znanje? Naravno da nije i nikada neće biti. Šta vam vrede dva keca pre flopa, ako protivnik prati, a na njegovu dvojku i sedmicu flop izbaci još dve sedmice i jednu dvojku.

A da li je sve u sreći? Naravno da ne - 11,6% je šansa da se gorenavedeni scenario dogodi. Svaki deseti put iliti kvota 10, za ljubitelje klađenja.

E zato je Texas Hold’em igra u kojoj jačaš karakter, treniraš emocije i upoznaješ sebe – to važi i za online verziju.

Ako želiš da budeš majstor ove igre, moraš se pre svega “pozdraviti“ sa sujetom, jer samo najbolji igrači momentalno ostavljaju za sobom izgubljene ruke (i uloge) i nastavljaju dalje. Oni koji na vreme shvate da postoje dobre i loše odluke na kojima učiš, a ne porazi i pobede.

Znate već ono: Play like a champ. Win like a champ. Act like a champ.Ovo je igra za dame i gospodu, i uz povremene izuzetke, samo ćete na takve nailaziti u ovoj igri.

Igra u kojoj put do uspeha isključivo vi birate.