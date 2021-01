Usledila je nova svađica!

Maja Marković i Alen Hadrović ponovo imaju nesuglasice u vezi. Iako su mnogi primetili da Alen nije raspoložen pored Maje, on to ne priznaje, ali je sve jasnije da on ne nalazi način da uživa sa njom, što mu je i ona zamerila.

A što nećeš na žurku da ideš? Neću ići ni ja - rekao je Alen.

Znam ja već te tvoje promene raspoloženja - prebacivala je Maja.

