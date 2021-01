JUTARNJA NERVOZA ILI PRVI PROBLEMI U VEZI?! Rialda jasno stavila Kenanu do znanja da joj ne prija njegovo društvo u krevetu! (VIDEO)

Jedan potez ju je odao!

Veliki šef budio je zadrugare najpoznatijim domaćim hitovima, ali jutros oni i nisu bili toliko raspoloženi za muziku i đuskanje, pa je mnogima ovo teško palo.

Naime, dok se Kenan Tahirović odmah probudio, njegova devojka, Rialda Karahasanović se trudila da da sebi malo oduška.

Iako ju je on odmah zagrlio i pokušao da razbudi na nežniji način, u jednom se momentu pevačica okrenula i pokazala mu da joj to trenutno ne prija, te se on odmah povukao.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.