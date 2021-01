ZAGRLIZLA, PA NE ODUSTAJE: Tara spopadala Ša zbog ISTINE koju je otkrio, on se pravio da je zaboravio, a onda je ona otišla korak dalje! (VIDEO)

Objasnio joj je šta mu je bitno!

Nakon žurke Tara Simov prišla je Nenadu Aleksiću Ša kako bi ga još jednom upitala za reč koju je izgovorio na žurki, a to je da je ona zaljubljena u njega. No, reper se sve vreme pravio kao da se to nije desilo.

Tebra, ti ne kapiraš lojalnost! Ja inače volim lojalnost! - poručio je Ša.

Jesi li inače takav, bolestan? - upitala je Tara, a onda mu je šaputala.

Nisam razumeo - pravio se Ša.

Pa po pitanju te reči - nastavila je Tara.

Međutim, reper se napravio da ne zna o čemu se radi, zbog čega se Tara ponovo iznervirala.

Detaljnije u nastavku.

Autor: O. B.