TALENAT KOJI JE DUGO SKRIVAO OD OČIJU JAVNOSTI: Kristijan zadao zadrugarima još jedan domaći zadatak za dobro jutro! (VIDEO)

Pokazao je i svoje plesačko umeće!

Veliki šef je ovog jutra izabrao nešto drugačiju muziku za buđenje zadrugara, a učesnici su odmah ustali i lagano đuskali. Današnji izbor pesama posebno je obradovao Kristijana Golubovića, koji je ustao pun entuzijazma i igrao kao nikada.

Iako je zaspao tek pred zoru, jer se spremao za današnje snimanje filma, nije mu to poremetilo raspoloženje i volju da danas odradi svoj "posao" onako kako on to ume.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.