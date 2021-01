NIŠTA JOJ NIJE PO VOLJI! Nakon suočavanja sa Janjušem, Maja se sukobila i sa Čorbom, a onda se OVAJ zadrugar pogubio u LAŽIMA! (VIDEO)

Sve izlazi na videlo!

U nastavku "Mićine igre istine" Milan Janković Čorba se pravdao da njegovi "slengovi" nisu uvredljivi, tj. da on nije imao tu nameru. On je rekao i da se ne ophodi tako prema svim zadrugarkama, već samo prema onim koje to dozvoljavaju. Čorba smatra da njegove reči nisu smetale Maji Marinković, već da je to rekla pod pritiskom.

Ja sam ti rekla par puta na finiji način - zamerila je Maja.

Ali si to uvek govorila kroz smeh. Znači da si sa mnom bila na silu - odgovorio je Čorba.

Ne znači. Ti si bio drugačiji kada si ušao u odnos sa mnom - nastavila je Marinkovićeva.

Ja sam ti objasnio kada se naš odnos promenio. Posle k*ranja sam shvatio da to, promenio sam mišljenje i o tebi i o sebi - rekao je reper.

Care, koju si devojku j*bao u šteku? - pitao je Mića.

Otkud ti to, ko je to izjavio? - uzvratio je Car.

To ti je juče izletelo u svađi - dobacio je Đorđe.

Ja sam se svađao za stolom i rekao da ljubavni odnos može da se sakrije. To sam mislio na Minu, jer smo se ljubili u šteku - pričao je Car.

Rekao si "J*bao" - nastavio je Đorđe.

Ne bi me ni čudilo da j*beš po strani - dobacila je Mina.

