Šta je u pitanju?

Kada se završila "Mićina igra istine", zadrugari su se okupili da sačekaju nagradu, ali Veliki šef im ništa nije poslao.

Neki su smatrali da je to zbog toga što neko nije pričao istinu, dok su drugi zaključili da je to zbog toga što su bili bezobrazni tokom emisije "Pitanja novinara", kada im je voditeljka Dušica Jakovljević poručila da će tek osetiti kazne Velikog šefa, osim one od 1.000 dinara koju su dobili.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.