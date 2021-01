Nisu mogle da se obuzdaju!

Jovana Ljubisavljević i Jovana Tomić Matora su ovog jutra bile oduševljene pesmom koju im je Veliki šef pustio da bi probudio zadrugare.

Njih dve su iz sveg glasa pevale pesmu popularne pevačice Slađe Alegro Izdao si me. Da li su je pesvetile nekome ili im se pesma jednostavno sviđa, to samo one znaju.

