PRONAŠAO SE? Janjuš nije mogao da sakrije pogled kada je čuo ovo! Odmah se lupio po glavi! (VIDEO)

Nije mu svejedno.

Marko Janjušević Janjuš je u svom krevetu slušao pesme koje im je puštao Veliki šef. On je lagano pevušio svaku pesmu, do trenutka dok nije puštena numera koju izvode Aco Pejović i Tropiko bend.

Janjuš je pevušio pesmu, do refrena, a onda se zamislio i krenuo da gleda u jednu tačku. Da li ga je pogodio tekst pesme koji je veoma sličan njegovoj priči, ostaje nam da saznamo. On se tokom refrena par puta udarao u glavu, možda je to znak da se opametio ili da želi da se promeni.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: N.B.