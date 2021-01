VELIKI NESPORAZUM! Ša pogrešno razumeo Boru da želi da ima ODNOS sa Tarom, Simova se naljutila, Santana pokušao da se OPRAVDA! (VIDEO)

Nisu se razumeli!

Luda žurka i dalje traje. U jednom trenutku Bora Santana je prišao Nenadu Aleksiću Ša i rekao mu nešto što ga je šokiralo. On je sugerisao da je jedan muškarac u kući rekao da može da ima jednu devojku kada poželi i rekao je slovo T.

Ša je to shvatio kao da je Bora rekao da on može da ima Taru i odmah joj je to preneo, govoreći da ga je blam. Simova je odmah prišla Bori da reši stvari sa njim.

Ovo si istripovao, ljubi te brat - rekao je Ša.

Ne za nju, ona mi je sestra - pravdao se Bora.

Majmunko, nisi skapirala. Razumećeš. Prezime na T. Objasnio sam mu nešto - pričao je Bora.

Pazi šta prićaš, znaš kako te gledam, nikad nisi imao te fore sa mnom kao sa drugim ribama - rekla je Tara.

Gola da si, ne zanimaš me - poručio je Santana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.