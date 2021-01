OVU PRIČU NISTE ZNALI: Upoznajte BOGOVE KOCKANJA koji su zaista postojali

Kada je nešto vezano za sreću ljudi su skloni i sujeverju i molitvama

Od davnina ljudi su kockali i igrali igre, a za sreću su tražili da im pomognu – BOGOVI KOCKANJA! Verovali ili ne, ali zaista je bilo tako.

U prošlosti su se ljudi obraćali božanskoj inspiraciji za sreću u kocki. Bez obzira da li igrate online slot igru ili kartašku kazino igru, lepo je misliti da neko pazi na vašu sreću.

U ovom tesktu ćemo vas upoznati sa nekim mudrim kockarskim bogovima iz različitih drevnih civilizacija kojima se ljudi širom sveta i danas mole.

LAKSHMI - Verovatno najslavnije kockarsko božanstvo, hinduistička boginja bogatstva i blagostanja. I danas je obožavaju. Večna supruga boga Višnu i služi kao izvor njegove snage. Potekla je iz krvavih mora i prvobitnog okeana i tada je bila simbol dobre sreće i prosperiteta.

Međutim, iako donosi dobru sreću, može i da prezre one koji je ne zaslužuju. Dakle, ovo je priča o oprezu, iako brzo nagrađuje one koji zasluže dobru sreću, može i da kazni one koji su previše pohlepni.

HERMES - Grčki bog kockanja koji živi na planini Olimp i jedno je od Zevsove dece. Hermes je zamišljen, rođen i odrastao tokom jednog dana zbog čega je poznat kao „božanski trik“.

Zbog reputacije lukavog prevaranta i njegove sposobnosi da nadmaši ostale bogove prihvaćen je kao BOG KOCKANJA!

Prema grčkoj legendi on je izumio kockice i ljudi su mu se molili za sreću dok igraju. A ako volite igre sa kockicama isprobajte sjajnu kazino igru Hi Lo. Uz to, možete da zamolite Hermesa za dobru sreću, nikad se ne zna.

MACUILXOCHITL - Acteški bog i njegovo ime doslovno znači „princ cveća“. Ovaj bog rukovodi nekim od najlepših zadovoljstava u životu, kao što su muzika, ples, slikanje, kockanje... Ipak, on podvlači liniju između užitka i viška, tako da ga ne treba naljutiti.

NOHOILPI – Poznat je kao veliki kockar. Voleo je da igra kockarske igre i bio je dobar u njima. Međutim, nakon nekog vremena, naviknut na dobijanje svake opklade, postao je pohlepan. Osvojio je kuće, pa čak i porodice koje su živele u njima. Zarobio je te siromašne ljude i iskoristio ih za izgradnju onog što je njemu odgovaralo.

Ipak, ova zloupotreba nije prošla nezapaženo.

Druga božanstva, primetila su njegova loša dela i odlučili da ga nauče lekciju. Tokom noći mističnog pevanja, bogovi su običnom čoveku dali posebne igre na sreću tako da on može pobediti Nohopilija i osvojiti slobodu svih koji su porobljeni.

Čovek je uz pomoć bogova pobedio Nohopilija i oslobodio sve ljude, a Nohopilijo je poslat na nebo. Ova priča služi, kao korisna pouka čak i najboljim kockarima – pohlepa ima svoje posledice i niko čak ni bog kockanja nije nepobediv. Igrajte odgovorno i zabavite se.

THOTH - Egipatski bog meseca, mudrosti, magije i vremena. Kockanje takođe, dolazi pod njegov nadzor. Thoth je predstavljen telom čoveka i glavom ptice Ibisa. Mnogi ga smatraju egipatskim kolegom grčkog boga Hermesa.

Da li vi imate božanstvo kome se molite dok igrate vaše omiljene kazino igre?