KATAKLIZMA NA IMANJU: Miljana naskočila na Zolu pred Janjušem, počela da JECA I ZAVIJA, želeći POLJUBAC, Majin bivši hteo u ZEMLJU DA PROPADNE! (VIDEO)

Hit i neverica!

Miljana Kulić ponovo je odlučila da pokuša da se vrati Lazaru Čoliću Zoli, pa je došla do Vladimira Tomovića kako bi i on pokušao da ga ubedi da joj da šansu, ali mu nije pošlo za rukom. Potom su Miljana i Zola ponovo otišli do rehabilitacije, gde su nastavili da vode polemiku o njihovom odnosu.

Molim te Vlado, da mi da još jednu šansu, kako da budem prijatelj sa nekim sa kim sam bila dve godine zajedno?! - urlala je Miljana u suzama.

Dela me zanimaju, ne reči - poručio je Zola.

Meni je teško - rekla je Miljana.

I meni je teško, ali nećemo pričati o tome - uzvratio je Zola.

Videće da ću se promeniti - tvrdila je Miljana.

Ali hoću prvo da vidim, je l' to toliko teško, da prvo vidim?! - uzvratio je Zola.

Molim te daj mi još jednu šansu, spavaćemo zajedno i ljubićemo se, nećeš se pokajati! - tvrdila je Miljana.

Marko Janjušević Janjuš pokušao je da odreaguje i pomogne Zoli, pa je pokušao da se dogovori sa Miljanom i napravili su plan o njihovom odnosu. Janjušu je bilo ekstremno neprijatno, ali je pokušavao da reši njihov problem.

Detaljnije u nastavku.

Autor: O. B.