ONA JE 'DEVOJKA ZA KUĆU', ALI NE MOJU: Tomović otkrio zadrugarkama šta posle svega misli o Jovani misici! (VIDEO)

Prestale su sve simpatije.

Nakon palačinki koje im je Vladimir Tomović spremio, zadrugarke su otišle do pušionice i krenule da pričaju o njemu. On se pojavio na vratima, a one su mu zamerale što svaku devojku krene da hvali da je fina, pa je posle "ukanali". Ana Bulatović ga je razotkrila.

Pitala sam ga posle svega da li i dalje misli da je Jovana "devojka za kuću" - krenula je Ana.

Rekao sam da jeste, ali ne za moju. I dalje mislim da je dobra devojka, ima fine postupke - dodao je Tomović.

Autor: M. P.